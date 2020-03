WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a General Motors nesta sexta-feira e citou o Ato de Produção de Defesa, depois de dizer que a montadora reduziu o número de ventiladores pulmonares que poderia fornecer aos hospitais que sofrem para atender pacientes doentes com coronavírus.

"Como sempre com ´essa´ General Motors, as coisas nunca parecem dar certo", disse Trump no Twitter. "Eles disseram que nos dariam 40.000 ventiladores muito necessários, 'muito rapidamente'. Agora eles estão dizendo que serão apenas 6.000, no final de abril, e querem um dólar alto."

Em outro tuíte, o presidente acrescentou: "A General Motors precisa abrir imediatamente sua fábrica estupidamente abandonada de Lordstown, em Ohio, ou alguma outra fábrica, e começar a fazer ventiladores, agora!"

(Reportagem de Diane Bartz)

