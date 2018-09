O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Congresso nesta quinta-feira por não incluir recursos para seu projeto de construir um muro na fronteira com o México na mais recente proposta orçamentária apresentada pelos parlamentares.

Em publicação no Twitter, Trump chamou a atual proposta de gastos de "ridícula" por não incluir recursos para um planejado muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, acusou democratas de bloquearem a proposta e pediu que seus colegas republicanos "sejam duros".

O Senado norte-americano aprovou na terça-feira um enorme pacote de gastos que inclui fundos para financiar o governo federal até o dia 7 de dezembro para evitar uma paralisação do governo quando o atual financiamento acabar no dia 30 de setembro.

A medida dá aos parlamentares mais tempo para finalizar seus planos para as despesas do próximo ano, e evita irritar eleitores que poderiam ser deixados sem os serviços de agências federais semanas antes das eleições legislativas do dia 6 de novembro.

O projeto de lei também precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ser sancionado por Trump antes de entrar em vigor.

Anteriormente, Trump já ameaçou deixar o governo ser paralisado no dia 1º de outubro se não conseguir recursos para o muro.

"Eu quero saber, onde está o dinheiro para a segurança de fronteira e para o muro nessa proposta de gastos ridícula e de onde ele virá após as eleições? Democratas estão obstruindo o cumprimento da lei e a segurança de fronteira. Republicanos precisam finalmente ser duros", escreveu Trump no Twitter.

