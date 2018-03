O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 19:02 16. Março 2018 - 19:02

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira seu plano de se reunir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, até o final de maio durante telefonema com o presidente sul-coreano, espressando "otimismo cauteloso" sobre os desdobramentos recentes, disse a Casa Branca.

Trump e seu colega sul-coreano, Moon Jae-in, discutiram os preparativos para seus futuros encontros com a Coreia do Norte e concordaram que "ações concretas" são a chave para obter a desnuclearização da península coreana, disse a Casa Branca em comunicado.

"Os dois líderes expressaram otimismo cauteloso sobre os desdobramentos recentes e enfatizaram que um futuro mais brilhante está disponível para a Coreia do Norte, se ela escolher o caminho correto", disse a Casa Branca em comunicado.

(Reportagem de David Alexander)

