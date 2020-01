WASHINGTON/ANCARA, (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse ao presidente turco, Tayyip Erdogan, em um telefonema na quinta-feira, que interferências de fora estavam complicando a situação na Líbia, informou a Casa Branca.

Não ficou claro a que países ou entidades Trump se referia e um comunicado da Casa Branca não ofereceu outros detalhes.

O Parlamento turco aprovou um projeto de lei que permite o envio de tropas para Trípoli que abre caminho para a cooperação militar Turquia-Líbia.

Embora o envio não seja iminente, Erdogan disse que as tropas apoiariam o governo do Acordo Nacional, internacionalmente reconhecido, de Fayez al-Serraj, que está enfrentando uma ofensiva das forças do general Khalifa Haftar, apoiadas pela Rússia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

Trump e Erdogan "enfatizaram a importância da diplomacia na resolução de questões regionais", disse a Presidência turca em comunicado sobre o telefonema, acrescentando que eles também discutiram sobre a Síria.

Pelo menos oito pessoas foram mortas na quarta-feira quando o exército sírio lançou mísseis que atingiram um abrigo para famílias desalojadas na província de Idlib, disseram testemunhas e moradores.

"Os líderes concordaram com a necessidade do fim da escalada em Idlib, na Síria, para proteger civis", disse a Casa Branca em seu comunicado.

(Reportagem de Can Sezer, em Ancara, e Jeff Mason, em West Palm Beach, nos EUA)

