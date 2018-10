O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não tem planos para demitir o vice-secretário de Justiça dos EUA, Rod Rosenstein, autoridade responsável pela investigação federal sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

Recentemente, houve ampla especulação de que Trump poderia demitir Rosenstein, frequente alvo de críticas do presidente, depois que uma reportagem do New York Times disse que o vice-secretário de Justiça fez comentários sobre o preparo de Trump para a Presidência e se ofereceu para gravar conversas com o ele.

Questionado por um repórter se tem planos para demitir Rosenstein, Trump disse: "Não tenho, não."

Rosenstein estava voando com Trump no Air Force One para Orlando, na Flórida, onde o presidente deve falar com chefes de polícia.

O vice-secretário de Justiça dos EUA negou a reportagem publicada pelo New York Times no dia 21 de setembro, dizendo que a matéria é "imprecisa e factualmente incorreta". A reportagem dizia que, embora Rosenstein tivesse feito as sugestões devido a preocupações sobre um possível caos no governo, nenhuma delas foi concretizada.

Rosenstein supervisiona a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a Rússia. O governo russo nega ter interferido na eleição e Trump diz que não houve nenhuma conspiração entre sua campanha e a Rússia.

Nesta segunda-feira, Trump disse a repórteres que tem um "bom relacionamento" com Rosenstein.

"Eu não conhecia o Rod antes, mas eu o conheci melhor e me dou muito bem com ele", disse.

(Reportagem adicional de Sarah N. Lynch e Doina Doina Chiacu)

