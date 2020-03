WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu a porta nesta quinta-feira para uma mudança radical no relacionamento entre o governo do país e o setor privado, dizendo que apoia o Estado assumir participações em certas empresas.

Questionado se ele apoiaria um movimento do governo federal para adquirir participação acionária em algumas empresas, Trump disse: "Sim. Sim. Sim."

Falando a jornalistas na Casa Branca, Trump acrescentou: "Ajudaremos a indústria aérea. Ajudaremos a indústria de navios de cruzeiro. Provavelmente vamos ajudar a indústria hoteleira."

Os investimentos do governo norte-americano em empresas públicas são raros, exceto no caso de resgates para salvar companhias e empregos em dificuldades.

Os pedidos de resgate relacionados à epidemia do coronavírus, na forma de doações diretas, empréstimos, garantias de empréstimos e benefícios fiscais, alcançaram 2 trilhões de dólares, mas as empresas raramente buscam os direitos de propriedade do governo por temerem perder o controle de seus negócios.

Indagado se um estímulo de trilhão de dólares é suficiente, Trump disse: "Saberemos mais tarde. Vamos ver o que acontece. Depende de quanto tempo, depende muito do que está acontecendo nesta sala, em termos médicos. Se podemos parar o vírus, basta. Se não pudermos, teremos que voltar e conversar."

(Por Jeff Mason e Alexandra Alper)

((Tradução Redação Brasília, 55 61 33296012)) REUTERS GP AAJ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram