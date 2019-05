Por Jeff Mason e Malcolm Foster

TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear é possível.

"Eu realmente acredito que o Irã gostaria de fazer um acordo, e eu acho que isso é muito inteligente da parte deles, e acho que é uma possibilidade real", disse Trump durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em Tóquio.

"Eles tem a chance de serem um grande país com a mesma liderança", disse Trump. "Não estamos buscando uma mudança de regime. Eu só quero deixar isso claro. Não queremos mais armas nucleares."

As tensões cresceram entre o Irã e os Estados Unidos depois de um ataque a navios petroleiros na região do Golfo Persa neste mês.

Washington que apoia firmemente a Arábia Saudita, rival regional de Teerã, culpou os iranianos pelos ataques. O Irã nega as acusações.

Os Estados Unidos enviaram um grupo de ataque com porta-aviões e bombardeiros para o Oriente Médio, além de 1.500 militares para o Golfo, levantando temores de um possível conflito.

Os comentários de Trump vieram após o assessor de Segurança Nacional, John Bolton, dizer no sábado que os Estados Unidos têm informações "sérias e profundas" de inteligência sobre ameaças representadas pelo Irã, sem oferecer mais detalhes.

Trump, que está em uma visita de quatro dias ao Japão, recebeu a ajuda de Abe na negociação com o Irã depois que a rede de televisão NHK disse que o líder japonês avalia uma viagem a Teerã em meados de junho. O Irã disse que uma visita era improvável no futuro próximo.

"Eu tenho certeza que o primeiro-ministro é muito próximo da liderança do Irã, e veremos o que vai acontecer", disse Trump.

Durante sua entrevista coletiva ao lado de Trump, Abe disse que o Japão fará o que puder sobre a questão iraniana.

"A paz e a estabilidade do Oriente Médio são muito importantes para o Japão, os Estados Unidos e para a comunidade internacional como um todo", disse Abe.

No ano passado Trump retirou os Estados Unidos de um acordo internacional nuclear firmado em 2015 com o Irã, e está restabelecendo sanções em uma tentativa de frear as vendas internacionais de petróleo bruto do país, enfraquecendo sua economia.

O Japão era um grande comprador do petróleo iraniano há décadas, antes das sanções dos Estados Unidos -- que segundo Trump estão entrando em efeito.

"Eles estavam lutando em muitos lugares", disse Trump sobre o Irã. "Agora estão recuando por conta dos graves problemas econômicos".

Bolton, que tem liderado uma política cada vez mais agressiva em relação ao Irã, descreveu os ataques recentes a petroleiros na costa dos Emirados Árabes Unidos e a uma estação de um oleoduto na Arábia Saudita, assim como um ataque de morteiros à Zona Verde em Bagdá como "manifestações de preocupação" em relação ao Irã.

O Irã tenta se distanciar dos ataques e no domingo seu ministro de Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou que seu país irá se defender contra qualquer ameaça militar ou econômica.

