Trump diz que autoridades dos EUA farão apelo a parlamentares por muro na fronteira

Por Jeff Mason e Amanda Becker

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que autoridades de segurança interna vão fazer um apelo aos líderes congressista por um muro na fronteira com o México nesta quarta-feira e indicou que não vai desistir de demanda de 5 bilhões de dólares para financiar a obra, que provocou uma paralisação parcial do governo que está agora em 12º dia.

Em comentários durante uma reunião do gabinete, Trump também afirmou que está aberto a um caminho para o status legal de centenas de milhares de jovens ilegais conhecidos como 'sonhadores', sinalizando para um possível acordo mais amplo com os democratas que poderia resolver a paralisação.

A demanda de Trump pelo financiamento do muro frustrou os esforços do Congresso para aprovar legislação no mês passado para manter cerca de um quarto do governo federal financiado, afetando cerca de 800.000 trabalhadores federais. Os democratas se opõem ao muro e à demanda de financiamento de Trump.

Na reunião do gabinete, Trump disse que manterá o governo parcialmente paralisado por "quanto tempo for necessário", enquanto ele busca recursos para o muro em qualquer legislação sobre o financiamento do governo. A paralisação pode durar "muito tempo", segundo Trump.

O encontro do gabinete ocorreu antes de uma reunião sobre segurança fronteiriça na Casa Branca para líderes congressistas democratas e republicanos com autoridades do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Os 5 bilhões de dólares que Trump está buscando cobririam apenas uma parte dos recursos necessários para um muro de fronteira e, quando perguntado por um repórter se ele aceitaria menos do que isso, Trump disse: "Eu prefiro não dizer isso. Poderíamos fazer isso por um pouco menos? É tão insignificante comparado ao que estamos falando."

Autoridades do Departamento de Segurança Interna vão dar as informações aos líderes do Congresso, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, no último dia do Congresso 2017-2018 liderado pelos republicanos.

Não ficou claro se a reunião pode levar ao fim do impasse sobre o financiamento centrado na exigência de Trump de que seja incluído em qualquer medida de gastos o valor de 5 bilhões de dólares para a construção do muro. Os democratas rejeitaram a exigência e partes do governo federal foram paralisadas desde 22 de dezembro devido à falta de recursos.

PROPOSTA DEMOCRATA

Quando os democratas, liderados provavelmente por Nancy Pelosi, assumirem Câmara dos Deputados na quinta-feira, eles planejam aprovar um pacote de gastos em duas partes para acabar com a paralisação. Mas suas perspectivas de aprovação no Senado são sombrias, já que os republicados detêm a maioria.

As medidas dos democratas não incluem os 5 bilhões de dólares para o muro --uma das promessas-chave da campanha de Trump-- e preparam o terreno para a primeira grande batalha do novo Congresso entre a Câmara democrata liderada por Pelosi e um Senado republicano liderado por Mitch McConnell.

A Casa Branca rejeitou a proposta dos democratas.

"O plano de Pelosi é inaceitável porque não financia nossa segurança interna nem mantém famílias norte-americanas a salvo do tráfico de pessoas, drogas e do crime", disse Sanders em um comunicado divulgado na terça-feira.

Trump continua comprometido com "um acordo que reabra o governo e mantenha os norte-americanos seguros", disse ela.

Trump disse no mês passado que ficaria "orgulhoso" em paralisar o governo, mas depois culpou os democratas.

McConnell disse que os republicanos do Senado não aprovarão uma medida de gastos que Trump não apoia.

O pacote de duas partes dos democratas inclui um projeto de lei para financiar o Departamento de Segurança Interna nos níveis atuais até 8 de fevereiro e fornecer 1,3 bilhão de dólares para cercas de fronteira e 300 milhões de dólares para outros itens de segurança de fronteira, incluindo tecnologia e câmeras.

A segunda parte do pacote financiaria agências federais que agora estão sem financiamento, como os Departamentos de Justiça, Comércio e Transporte, até 30 de setembro.

Trump diz que o muro é crucial para conter a imigração ilegal. Democratas discordam, com Pelosi chamando o muro de imoral, ineficaz e caro. Trump repetidamente disse durante a campanha presidencial que o México pagaria pelo muro, mas o México se recusou e os contribuintes dos EUA provavelmente vão arcar com o custo.

O pacote democrata poderia colocar Trump e seus aliados republicanos em uma posição difícil. Se rejeitarem os projetos de financiamento para os departamentos que não têm conexão com a questão da segurança na fronteira, os republicanos podem ser acusados de manterem esses órgãos públicos e seus 800 mil trabalhadores reféns do desejo de Trump de construir um muro.

