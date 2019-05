LONDRES (Reuters) - O ex-ministro das Relações Exteriores e um dos principais apoiadores do Brexit Boris Johnson seria um primeiro-ministro "muito bom" para o Reino Unido, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, opinando sobre a disputa pela liderança do Partido Conservador antes de sua visita de Estado na semana que vem ao país europeu.

"Eu acredito que Boris Johnson faria um trabalho muito bom. Eu acho que ele seria excelente", disse Trump ao jornal The Sun.

Trump disse que um número de parlamentares conservadores tinham buscado seu apoio --com a exceção do ministro do Meio Ambiente Michael Gove, que havia criticado sua postura em relação ao Irã-- e que ele apreciava a promessa do atual ministro das Relações Exteriores Jeremy Hunt de investir mais em defesa.

"Sim. Gosto dele", disse Trump ao ser perguntado sobre Hunt.

(Reportagem de David Milliken)

