Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 22:58 21. Agosto 2018 - 22:58

CHARLESTON, Estados Unidos (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou se distanciar da condenação na terça-feira de seu ex-gerente de campanha Paul Manafort por acusações de fraude bancária e fiscal, dizendo que isso não o envolvia.

"Eu me sinto muito mal por Paul Manafort. Isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver com o conluio com a Rússia", disse Trump ao chegar na Virgínia Ocidental para um comício na noite de terça-feira.

(Reportagem de James Oliphant)

