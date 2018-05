O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 12:53 21. Maio 2018 - 12:53

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que a China prometeu comprar "quantidades enormes" de produtos agrícolas norte-americanos, mas não deu detalhes sobre compromissos propostos por Pequim após negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo na semana passada.

"Comércio justo, e mais, com a China vai acontecer!", escreveu Trump em uma série de comentários no Twitter, um dia depois de o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, afirmar que uma guerra comercial com a China está em suspenso.

(Por Susan Heavey)

