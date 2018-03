O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

10. Maio 2017 - 18:03

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que demitiu o diretor do FBI, James Comey, porque ele não estava fazendo um bom trabalho.

"Ele não estava fazendo um bom trabalho, simplesmente. Ele não estava fazendo um bom trabalho", disse Trump a repórteres no Salão Oval, durante uma sessão de fotos enquanto ele encontrava com Henry Kissinger, um ex-secretário de Estado.

Trump se recusou a responder mais perguntas sobre a demissão, que foi anunciada na terça-feira, chocando Washington.

O vice-presidente, Mike Pence, disse nesta quarta-feira que Comey foi demitido para restaurar a confiança na agência de aplicação da lei e não por qualquer conexão com sua investigação de uma possível interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos.

"Não é disso que se tratava", disse Pence a repórteres no prédio do Congresso norte-americano, quando questionado se a decisão do presidente Donald Trump estaria relacionada com a investigação sobre a Rússia. "O presidente assumiu uma forte e decisiva liderança para colocar a segurança do povo americano em primeiro lugar".

(Reportagem de Timothy Ahmann e Steve Holland)

