Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 19:35 22. Agosto 2018 - 19:35

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que só ficou sabendo de pagamentos que seu então advogado Michael Cohen fez para silenciar duas mulheres que disseram ter tido casos com Trump depois do ocorrido, acrescentando que o dinheiro veio dele e não de sua campanha.

"Mais tarde eu soube", disse Trump à Fox News quando perguntado se sabia sobre os pagamentos. "E eles não foram tirados do financiamento de campanha... Eles não saíram da campanha; eles vieram de mim".

Cohen, ao se declarar culpado de oito acusações criminais de evasão fiscal, fraudes bancárias e violações de financiamento de campanha, disse a um tribunal federal na terça-feira que Trump o orientou a organizar os pagamentos para influenciar a eleição presidencial de 2016.

"Minha primeira pergunta, quando fiquei sabendo, foi 'Eles saíram da campanha', porque isso pode ser um pouco arriscado", disse Trump em entrevista à Fox, que deve ir ao ar nesta quarta-feira. "E eles não saíram da campanha."

"Não é nem mesmo uma violação da campanha", afirmou o presidente, repetindo uma afirmação que fez no início do dia no Twitter, embora tanto Cohen quanto os promotores tenham concordado que se trata de violação.

(Reportagem de Tim Ahmann)

