Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 16:07 09. Outubro 2018 - 16:07

Presidente dos EUA, Donald Trump, e embaixadora do país na ONU, Nikki Haley 09/10/2018 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira ter aceitado a renúncia da embaixadora do país na ONU, Nikki Haley, que deixará o cargo no final do ano.

Trump afirmou que Haley, que era governadora da Carolina do Sul quando foi escolhida para a posição na ONU, disse a ele seis meses atrás que queria tirar um descanso.

Falando com repórteres no Salão Oval da Casa Branca, Trump elogiou Haley, dizendo que embaixadora fez um trabalho incrível e que espera que ela possa voltar ao governo em outro cargo.

(Reportagem de Roberta Rampton e Steve Holland)

