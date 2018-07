O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está disposto a se reunir com o líder do Irã sem precondições para discutir como melhorar laços após ele retirar os EUA do acordo nuclear iraniano de 2015, dizendo "se eles querem se encontrar, nós nos encontraremos".

Questionado durante uma coletiva na Casa Branca se ele estaria disposto a se encontrar com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, Trump disse: "Eu me encontraria com qualquer um. Eu acredito em reuniões" especialmente em casos onde uma guerra está em jogo.

Os comentários de Trump representam uma moderação na retórica em comparação há uma semana, quando ele atacou Rouhani em um tuíte, dizendo "Nunca, nunca ameace os Estados Unidos novamente ou você irá sofrer consequências como poucos ao longo da história sofreram".

Pouco antes deste tuíte em 22 de julho, Rouhani se referiu a Trump em um discurso, dizendo que políticas hostis dos EUA poderiam levar à "mãe de todas as guerras".

Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa com o premiê italiano, Giuseppe Conte, Trump disse: "Eu me encontraria certamente com o Irã se eles quiserem se encontrar. Eu não sei se eles estão prontos já. Eu encerrei o acordo iraniano. Foi um acordo ridículo. Eu acredito sim que eles acabarão querendo se reunir e eu estou pronto para me reunir em qualquer momento que eles quiserem."

Trump disse que não tinha "nenhuma precondição" para um encontro com os iranianos, acrescentando: "Se eles quiserem se reunir, eu irei me reunir."

"Se nós conseguirmos trabalhar em algo que seja significativo, não o gasto de papel que foi o outro acordo, eu certamente estaria disposto a me reunir", ele acrescentou, notando que seria bom para os EUA, Irã e para o mundo.

Pelo Twitter, um assessor de Hassan Rouhani disse que para abrir caminho para negociações com o Irã, os Estados Unidos devem voltar a um acordo nuclear de 2015 entre Irã e seis grandes potências.

"Respeitar os direitos da nação iraniana, reduzir hostilidades e retornar ao acordo nuclear são passos que podem ser tomados para pavimentar a esburacada estrada de negociações entre Irã e a América", postou Hamid Aboutalebi, assessor do líder iraniano, no Twitter.

(Reportagem adicional de Parisa Hafezi em Ancara)

