WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que seu governo divulgará detalhes adicionais sobre seu acordo com o México, negando uma notícia segundo a qual não houve novos compromissos importantes feitos pelo México para conter um fluxo de imigrantes da América Central na fronteira sul dos EUA.

"O México não estava cooperando na fronteira... e agora tenho plena confiança, especialmente depois de falar com o presidente deles ontem, fr que eles serão muito cooperativos e querem fazer seu trabalho corretamente", disse Trump no Twitter.

"O importante é que algumas coisas não mencionadas no comunicado de imprensa de ontem, uma em particular, foram acordadas. Isso será anunciado no momento apropriado", acrescentou Trump, sem entrar em detalhes sobre o que era esse assunto.

O acordo, anunciado na sexta-feira após três dias de negociações em Washington, impediu a imposição por Trump de 5% de tarifas de importação sobre todos os produtos mexicanos a partir de segunda-feira.

O acordo amplia um programa polêmico que envia migrantes em busca de asilo nos Estados Unidos para o México enquanto seus casos estão sendo processados e aumenta a segurança na fronteira sul do México.

Trump também criticou uma reportagem do New York Times segundo a qual o acordo consiste de compromissos previamente acordados pelo México, chamando-a de "falsa".

Citando funcionários de ambos os países familiarizados com as negociações, o jornal disse neste domingo que a expansão do programa para permitir que os solicitantes de asilo permaneçam no México havia sido acertada em dezembro.

O jornal também disse que o México concordou em março em posicionar sua Guarda Nacional por todo o país, dando prioridade à fronteira sul.

"Estamos tentando obter algumas dessas ações de fronteira há muito tempo, assim como outras administrações, mas não conseguimos obtê-las nem obtê-las na íntegra até a assinatura de nosso acordo com o México", escreveu Trump no Twitter.

(Reportagem de Lesley Wroughton e Doina Chiacu)

