DUBAI (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao príncipe da Arábia Saudita Mohammed bin Salman que Washington está pronta para cooperar com a segurança do reino após ataques de drones atingirem instalações petrolíferas do país neste sábado, publicou a agência estatal de notícias SPA.

Trump também afirmou a Salman durante conversa por telefone que os ataques contra o país tiveram impacto negativo sobre as economias dos EUA e global, afirmou a SPA em árabe.

(Por Tuqa Khalid)

