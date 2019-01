Trump diz que fraqueza em economia chinesa é incentivo para Pequim firmar acordo comercial

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse neste domingo que as negociações comerciais com a China estão indo muito bem e que a fraqueza na economia chinesa dá a Pequim um incentivo para trabalhar em direção a um acordo.

Autoridades dos EUA se reúnem nesta semana com seus pares chineses em Pequim no que será a primeira conversa cara-a-cara desde que Trump e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em dezembro com uma trégua de 90 dias na guerra comercial que vem agitando os mercados internacionais.

Trump taxou centenas de bilhões de dólares em mercadorias chinesas para pressionar Pequim a mudar suas práticas em assuntos que variam desde subsídios industriais a hackers. A China retaliou com as próprias tarifas.

O presidente norte-americano afirmou que as tarifas dos EUA prejudicaram a China.

"Eu acho que a China quer resolver isso. A economia deles não está indo bem", disse Trump a repórteres na Casa Branca antes de embarcar no helicóptero presidencial. "Eu acho que isso dá a eles um grande incentivo para negociar".

Na sexta-feira, Pequim cortou o compulsório bancário em meio à desaceleração do crescimento no país e à pressão das tarifas norte-americanas.

Perguntado sobre o que esperava das negociações nesta semana em Pequim, Trump respondeu em tom positivo. "As conversas com China estão indo muito bem", disse ele. "Eu realmente acredito que eles querem fazer um acordo."

(Por Jeff Mason)

Neuer Inhalt Horizontal Line