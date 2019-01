Trump diz que interinos no gabinete de governo dão "mais flexibilidade"

Por Amanda Becker

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo que não tem pressa para encontrar substitutos permanentes para um quarto do seu gabinete, atualmente trabalhando em regime temporário, porque isso lhe dava "mais flexibilidade".

"Não estou com pressa", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branco rumo ao retiro presidencial em Camp David, para reuniões sobre a paralisação parcial do governo.

Cerca de 25 por cento das atividades governamentais estão paralisadas há mais de duas semanas e quase 800 mil funcionários públicos foram dispensados ou estão trabalhando sem remuneração.

"Eu gosto dos temporários. Isso me dá mais flexibilidade. Você entende isso? Eu gosto dos temporários, dos interinos. Então, temos alguns que estão trabalhando em regime temporário. Temos um ótimo, ótimo gabinete", disse Trump, sem explicar porque o regime temporário dava a ele mais flexibilidade.

Há 24 cargos no gabinete presidencial e seis deles estão sendo ocupados atualmente por indivíduos em regime temporário, após a saída de membros do governo confirmada pelo Senado dos EUA.

Com exceção do chefe de gabinete da Casa Branca e do vice-presidente, todos os funcionários do gabinete precisam ser confirmados pelo Senado.

A lei federal permite que os presidentes preencham as vagas temporariamente, nomeando chefes de departamento interinos que já são funcionários.

Trump disse no mês passado que não tinha pressa para nomear um novo secretário de defesa depois que Jim Mattis renunciou por diferenças políticas, e elogiou o secretário interino Patrick Shanahan.

David Bernhardt é secretário interino do Departamento de Interior, enquanto Matthew Whitaker é o procurador-geral interino. Andrew Wheeler é o chefe interino da Agência de Proteção Ambiental e Mick Mulvaney é o chefe interino do gabinete da Casa Branca. Já Jonathan Cohen está servindo como embaixador interino nas Nações Unidas.

Nos dois primeiros anos da presidência de Trump, houve uma taxa de rotatividade de 65 por cento entre os funcionários de nível sênior, conforme o Brookings Institution, um instituto de pesquisa de Washington.

