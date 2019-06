WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que parte do acordo migratório com o México anunciado no fim de semana ainda não foi divulgada, apesar das negativas das autoridades mexicanas.

"A maior parte do acordo com o México ainda não foi revelada", escreveu Trump no Twitter, sem dar mais detalhes.

Representantes da Casa Branca não puderam ser imediatamente localizados para comentar a afirmação de Trump.

(Reportagem de Susan Heavey)

