O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 19:37 28. Setembro 2018 - 19:37

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não pensou "nem um pouquinho" a respeito de alternativas, se o Senado não aprovar seu indicado para a Suprema Corte, Brett Kavanaugh.

Ele chamou a audiência em que seu indicado foi sabatinado de momento incrível na história do país, mas sugeriu que não está se envolvendo nas negociações do Senado. "Vou deixar o Senado lidar com isso. Eles tomarão suas decisões", afirmou Trump a repórteres na Casa Branca.

(Reportagem de Roberta Rampton)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português