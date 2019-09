Por Steve Holland e Rania El Gamal

WASHINGTON/DUBAI (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que parecia que o Irã estava por trás dos ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita no final de semana que aumentaram as preocupações com a possibilidade de um conflito no Oriente Médio, mas acrescentou que não queria guerra com ninguém.

O Irã nega a autoria dos ataques que destruíram parte da maior usina de processamento de petróleo bruto na Arábia Saudita e alavancaram a maior alta da commodity nas últimas décadas.

Diversas autoridades do gabinete presidencial dos Estados Unidos, incluindo o Secretário de Estado, Mike Pompeo, e o Secretário de Energia, Rick Perry, acusaram o Irã pelos ataques, que levaram a uma redução de 5% na produção mundial de petróleo.

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que a agressão foi conduzida pelo "povo iemenita" em retaliação a ataques da coalizão liderada pelos sauditas na guerra do Iêmen, que já dura quatro anos.

Perguntado por um jornalista na Casa Branca se o Irã estava por trás dos ataques, Trump disse: "Certamente parece que sim nesse momento, e avisaremos. Assim que descobrirmos com certeza, avisaremos, mas parece que sim."

O líder norte-americano disse que não queria agir de maneira precipitada.

"Temos muitas opções, mas não estou considerando opções no momento, queremos descobrir de maneira definitiva quem fez isso. Estamos lidando com a Arábia Saudita. Estamos tratando com o príncipe herdeiro e alguns de seus vizinhos. E estamos conversando sobre isso juntos. Vamos ver o que acontece", disse.

"Eu sou alguém que gostaria que não houvesse guerra", disse Trump. "Não, eu não quero guerra com ninguém, mas estamos preparados mais do que qualquer um."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram