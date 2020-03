Presidente dos EUA, Donald Trump, faz comentários sobre o coronavírus após almoço com senadores no Capitólio, em Washington 10/03/2020 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não foi testado para o coronavírus, dizendo que não tem sintomas da doença e que foi examinado pelo médico da Casa Branca.

"Acho que não é nada de mais. Eu faria o exame. Não sinto isso por nenhuma razão. Sinto-me extremamente bem. Eu me sinto muito bem", disse Trump a jornalistas no Capitólio, após encontro com senadores republicanos sobre a resposta do governo norte-americano ao coronavírus.

(Por Alexandra Alper e Richard Cowan)

