Este conteúdo foi publicado em 11 de Agosto de 2018 0:44 11. Agosto 2018 - 00:44

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feia que Washington e o México têm avançado em negociações de um acordo comercial e alertou o Canadá que ele pode impor tarifas de importação sobre veículos canadenses se um acerto não puder ser alcançado com Ottawa.

"O acordo com México está avançando bem. Trabalhadores de montadoras e agricultores precisam ser cuidados ou não haverá acordo. O novo presidente do México tem sido absolutamente um cavalheiro", disse Trump no Twitter.

"O Canadá deve esperar. As tarifas e barreiras comerciais deles são muito altas. Vamos taxar os carros se não fecharmos um acordo!", disse o presidente norte-americano no site de microblogs.

(Por Eric Beech)

