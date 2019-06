WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que outros países, incluindo China e Japão, devem proteger seus próprios navios-tanque no Oriente Médio.

"Então, por que estamos protegendo as rotas marítimas de outros países (muitos anos) com zero compensações", disse Trump no Twitter. "Todos esses países devem proteger seus próprios navios-tanque em uma jornada que é sempre perigosa."

Trump fez os comentários em meio a uma intensificação nas tensões com o Irã, após Washington culpar Teerã por ataques a dois navios-tanque, de propriedade do Japão e da Noruega, no Estreito de Hormuz e pela derrubada de um avião dos EUA na costa do Irã. Washington e Teerã disseram que não querem uma guerra.

Os Estados Unidos devem anunciar novas sanções contra o Irã nesta segunda-feira, visando restringir ainda mais os recursos de Teerã.

Os comentários de Trump ecoam seus apontamentos anteriores sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele pediu que os países membros da aliança gastem mais com defesa.

(Por Makini Brice)

