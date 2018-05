O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 0:25 18. Maio 2018 - 00:25

Por James Oliphant e Lisa Lambert

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que membros da Otan que não contribuírem completamente ao grupo terão que "lidar com isso" e destacou a Alemanha como um país que disse não estar fazendo o suficiente.

Em encontro de gabinete com presença do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, Trump listou países que disse que haviam pago a quantia “que deveriam estar pagando”.

“Nós temos alguns que não e, bem, eles terão que lidar com isso”, disse Trump.

Ele acrescentou que a Alemanha “não contribuiu o que deveria estar contribuindo e que é uma grande beneficiária”.

Apesar de frequentemente discordar de Trump em outras áreas, a chanceler alemã, Angela Merkel, concorda que a Alemanha deve contribuir mais e quer que o país impulsione gastos militares para cumprir a meta da Otan de 2 por cento. Ela disse a autoridades militares seniores na segunda-feira que maiores gastos são necessários em face das mudanças de exigências de segurança no mundo.

Stoltenberg elogiou o trabalho de Trump em escorar a Otan, cujo propósito contínuo foi questionado por Trump durante campanha da eleição de 2016.

Sentado à direita de Trump, Stoltenberg disse: “Sua liderança em gastos de defesa tem realmente ajudado a fazer uma diferença”.

“Isto está impactando aliados porque agora todos os aliados estão aumentando gastos em defesa”, disse. “Nenhum aliado está cortando seu orçamento”, completou.

