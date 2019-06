WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que está cogitando transferir 2 mil tropas da Alemanha para a Polônia, uma medida desejada pelo governo polonês para desestimular uma possível agressão da Rússia.

"Estamos conversando sobre isso", disse Trump a repórteres no Salão Oval ao se encontrar com o presidente polonês em visita, Andrzej Duda.Os EUA já têm tropas na Polônia como parte de um acordo de 2016 com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em reação à anexação russa da Crimeia da Ucrânia, situada ao leste da Polônia, em 2014.Trump disse que os EUA têm mais de 50 mil tropas na Alemanha e que 2 mil delas podem ser enviadas à Polônia, acrescentando que a Polônia gastará muito dinheiro em uma instalação militar para seus soldados.Ele também disse que espera que a Rússia "trate a Polônia com respeito"."Infelizmente eles são prejudicados com muita frequência", disse ele sobre os poloneses. "Eles estão no meio de tudo. Quando coisas ruins acontecem, parece que a Polônia é a primeira... espero que Rússia, Polônia e Alemanha se entendam", disse Trump, que foi criticado muitas vezes pelos democratas por ser próximo demais de Moscou e do presidente Vladimir Putin.O presidente norte-americano disse acreditar que viajará à Polônia em algum momento, mas nenhuma data foi marcada. Duda disse que nesta semana revelará um acordo para fortalecer a presença de segurança dos EUA em seu país.(Por Steve Holland)

