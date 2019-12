Presidente dos EUA, Donald Trump, e primeira-dama, Melania, desembarcam no Reino Unido para cúpula da Otan 02/12/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

LONDRES (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o inquérito de impeachment contra ele é uma "farsa" utilizada pelos democratas para obter ganhos políticos diante da eleição presidencial do próximo ano.

Democratas estão examinando as tentativas de Trump de pressionar a Ucrânia a investigar o rival político Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA que busca a nomeação do Partido Democrata para enfrentar Trump na eleição de 2020, e seu filho Hunter Biden, que fora membro do conselho de uma companhia ucraniana de energia.

Questionado sobre o inquérito durante uma visita a Londres para uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump disse que "isso de impeachment é uma farsa, foi demonstrado ser uma farsa. Isso é feito puramente por ganho político, eles vão ver se podem ou não fazer algo em 2020, porque, caos contrário, eles vão perder".

(Por Steve Holland)

