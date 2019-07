WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que as negociações comerciais com a China estão sendo feitas por telefone e que qualquer acordo precisaria ser de alguma forma inclinado em favor dos Estados Unidos.

Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em uma reunião no sábado, durante a cúpula do G20 no Japão, em reiniciar negociações comerciais, depois do colapso em maio da última rodada de negociações.

(Reportagem de Jeff Mason)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram