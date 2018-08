O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 7 de Agosto de 2018 11:10 07. Agosto 2018 - 11:10

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as novas sanções norte-americanas contra o Irã são "as sanções mais duras já impostas".

"Qualquer um que fizer negócios com o Irã não irá fazer negócios com os Estados Unidos. Estou pedindo pela paz mundial, nada menos", escreveu em publicação no Twitter.

(Reportagem de Robin Pomeroy)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português