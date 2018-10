O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente dos EUA, Donald Trump, e líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, durante cúpula em Cingapura 12/06/2018 Susan Walsh/Pool via Reuters

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que sua segunda reunião de cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, será realizada após as eleições parlamentares norte-americanas de 6 de novembro.

Falando aos repórteres enquanto viajava para Iowa para um comício, Trump disse: "Vai ser depois da eleição de meio de mandato. Eu não posso sair agora".

(Reportagem de Steve Holland)

