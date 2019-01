Trump diz que reunião sobre paralisação do governo dos EUA foi produtiva

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que uma reunião nesta sexta-feira com parlamentares sobre a paralisação do governo federal foi produtiva e que ele se reunirá no fim de semana com autoridades sobre como lidar com o prometido muro de fronteira.

"Tivemos uma reunião muito, muito produtiva e ... percorremos um longo caminho", afirmou Trump na Casa Branca após a reunião, que incluiu a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi.

(Reportagem de Jeff Mason)

