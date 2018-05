O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Maio de 2018

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não se falou nada de novo sobre uma cúpula muito esperada dele com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e que talvez Kim não queira a reunião, uma vez que o líder do país recluso aparentemente recuou nos últimos dias sobre a cúpula marcada para o próximo mês.

Trump disse a repórteres que, se a reunião acontecer, "aconteceu", e, se não acontecer, os Estados Unidos continuarão em frente.

(Reportagem de Steve Holland)

