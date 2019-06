WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira esperar que o presidente chinês, Xi Jinping, participe da cúpula do G20 no Japão neste mês e que os dois conversem na reunião de líderes desse grupo de países.

Mais cedo, Trump havia dito que estava pronto para impor mais uma rodada de tarifas punitivas sobre as importações chinesas se ele não chegar a um acordo comercial com o presidente da China no G20.

(Por Roberta Rampton)

