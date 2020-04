Por Trevor Hunnicutt

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma conversa "muito amistosa" com o Joe Biden nesta segunda-feira, após o favorito na disputa do Partido Democrata ligar para discutir a condução do governo na crise do coronavírus.

Trump disse que a conversa durou cerca de 15 minutos.

"Tivemos uma conversa realmente maravilhosa e calorosa", disse Trump durante seu briefing à imprensa sobre a pandemia.

"Ele me mostrou seu ponto de vista, e eu entendi completamente aquilo, e nós tivemos apenas uma conversa muito amistosa."

Biden, que busca a indicação de seu partido para enfrentar Trump nas eleições de 3 de novembro "compartilhou diversas sugestões de ações que o governo pode tomar agora para abordar a atual pandemia do coronavírus", disse a vice-diretora de campanha de Biden Kate Bedingfield, em nota sobre a rara conversa direta entre os rivais pela Casa Branca.

Ela acrescentou que foi "uma boa ligação".

Biden tem criticado quase diariamente a condução do presidente na crise do coronavírus em entrevistas e aparições de campanha.

O ex-vice presidente disse que Trump deveria agir com mais urgência para dirigir recursos federais para ajudar governadores estaduais a responder à doença respiratória, inclusive utilizando sua autoridade presidencial para aumentar a fabricação doméstica de equipamentos médicos em oferta reduzida.

O número de mortos pela doença chegou a 10.674 no país, e o número de infecções conhecidas nos EUA ultrapassou 360 mil nesta segunda-feira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram