Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 14:19 15. Outubro 2018 - 14:19

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira ter conversado com o rei Salman, da Arábia Saudita, sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi e informou estar enviando o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para se encontrar com o rei imediatamente.

Trump também disse que Salman negou ter "qualquer conhecimento do que possa ter acontecido" com Khashogg, que desapareceu após entrar no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro, e disse que os sauditas estão trabalhando com a Turquia para solucionar o caso.

(Reportagem de Susan Heavey)

