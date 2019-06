Por Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que recebeu uma carta muito calorosa do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, que classificou de "linda".

Em declaração a repórteres na Casa Branca, Trump acrescentou: "Acho que vai acontecer algo que será muito positivo", mas não deu detalhes.

O governo dos EU está tentando retomar o ímpeto nas conversas travadas com Pyongyang, cuja meta é convencer a Coreia do Norte a desmantelar seu programa de armas nucleares. Trump e Kim se encontraram pela última vez neste ano em Hanói, mas não conseguiram firmar um acordo de desnuclearização.

Trump falou um dia depois de o Wall Street Journal noticiar que o falecido meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong Nam, era informante da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA). Kim Jong Nam foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, em fevereiro de 2017.

"Realmente recebi uma carta linda de Kim Jong Un... agradeço a carta. Vi a informação sobre a CIA no que diz respeito ao seu irmão, ou meio-irmão. E lhe direi que isso não acontecerá no meu... eu não deixaria isso acontecer", afirmou. "Uma carta muito calorosa, muito simpática", disse Trump. "Acho que a Coreia do Norte tem um potencial tremendo".

Trump não descartou outra reunião com Kim em breve. Ele deve viajar ao Japão e à Coreia do Sul no final deste mês.

Trump disse que, até agora, Kim manteve suas promessas de não testar mísseis balísticos de longo alcance ou de realizar testes nucleares subterrâneos.

Em maio, a Coreia do Norte realizou um "ensaio de ataque" com diversos lançadores, disparando armas táticas teleguiadas em um exercício militar supervisionado por Kim.

