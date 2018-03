O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Março de 2018 16:19 11. Março 2018 - 16:19

MOON TOWNSHIP, Pensilvânia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que rejeitou o pedido do presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, para que ele dissesse que o México não teria que pagar pelo muro na fronteira entre os dois países proposto pelos EUA.

Em um discurso de campanha no oeste da Pensilvânia para um candidato republicano ao Congresso, Trump deu alguns detalhes de uma conversa por telefone que ele teve no mês passado com Pena Nieto e que levou ao adiamento de planos para a primeira visita do líder mexicano à Casa Branca.

Trump abordou o assunto quando a multidão começou a cantar, "Construa Esse Muro".

Trump chamou Pena Nieto de "um cara muito legal" que fez o pedido com respeito.

"Ele disse: 'Senhor Presidente, gostaria que você fizesse uma declaração de que o México não pagará pelo muro'. Eu disse: 'Você está louco? Eu não vou dar essa declaração'", Trump disse ter respondido.

Trump contou ter dito: "Tchau, tchau. Não vou fazer esse acordo de jeito nenhum."

O ministro das Relações Exteriores mexicano, Luis Videgaray, reiterou a promessa do México de não pagar pelo muro em um post no Twitter no final de sábado à noite.

"Na conversa de 20 de fevereiro, o presidente EPN (Enrique Pena Nieto) reiterou fortemente o que todos os mexicanos sempre disseram: nunca vamos pagar, de qualquer forma, um muro na fronteira", escreveu ele. "Sob esta premissa, continuaremos trabalhando construtivamente no relacionamento bilateral com os Estados Unidos".

A visita do líder mexicano a Washington ainda não foi reprogramada. O genro de Trump e seu assessor sênior, Jared Kushner, viajou para a Cidade do México na semana passada para tentar suavizar as tensões.

Trump vai visitar um protótipo do muro na área de San Diego na terça-feira.

(Reportagem de Steve Holland e Julia Love)

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.