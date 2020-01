WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a situação no Oriente Médio com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, nesta quarta-feira e "enfatizou o valor de a Otan aumentar seu papel em evitar o conflito e preservar a paz no Oriente Médio", disse a Casa Branca.

(Reportagem de Jeff Mason)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram