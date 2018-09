O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 13:48 19. Setembro 2018 - 13:48

SEUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quarta-feira os desdobramentos de uma cúpula intercoreana na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, qualificando-os como "muito empolgantes".

"Kim Jong Un concordou em permitir inspeções nucleares, sujeitas a negociações finais, e em desmontar permanentemente um local de teste e uma plataforma de lançamento na presença de especialistas internacionais", disse Trump no Twitter, referindo-se a concessões do líder norte-coreano durante conversas com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

"Nesse meio tempo não haverá teste de foguete ou nuclear", acrescentou Trump.

Referindo-se à repatriação dos restos mortais de efetivos dos EUA mortos na Guerra da Coreia, que Kim e Moon também debateram, Trump disse: "Restos dos heróis continuam a ser devolvidos aos Estados Unidos. Além disso, as Coreias do Norte e do Sul apresentarão uma proposta conjunta para sediarem a Olimpíada de 2032. Muito empolgante!"

(Por Joyce Lee)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português