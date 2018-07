O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

30 de Julho de 2018

Presidente dos EUA, Donald Trump, dá entrevista coletiva junto com primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, na Casa Branca 30/07/2018 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a abordagem cada vez mais dura da Itália à imigração nesta segunda-feira, no início de uma reunião com o premiê italiano, Giuseppe Conte, na Casa Branca.

"Eu concordo muito com o que você está fazendo no que diz respeito à imigração, e imigração ilegal e até imigração legal", disse Trump a Conte no Salão Oval. "Ele adotou uma postura muito dura na fronteira, uma postura que poucos países adotaram. E francamente ele está fazendo a coisa certa na minha opinião."

Conte assumiu o cargo no mês passado prometendo trazer mudanças radicais à Itália, incluindo provisões mais generosas de bem-estar e um combate à imigração.

A imigração foi um grande assunto eleitoral após um fluxo de entrada de centenas de milhares de solicitantes de asilo, em maioria africanos. Mais de 650 mil imigrantes alcançaram a costa italiana desde 2014.

Conte disse que seu governo acabaria com o "negócio da imigração".

O novo governo italiano está buscando limitar o número de imigrantes que entram no país e fechou seus portos a navios de resgate humanitário, dizendo que está enfrentando um fardo injusto dentro da União Europeia por lidar com solicitantes de asilo.

(Por James Oliphant)

