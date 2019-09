Robert C. O'Brien, nomeado novo assessora de segurança nacional da Casa Branca 01/08/2019 TT News Agency/Fredrik Persson via REUTERS

Por Steve Holland e Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta quarta-feira o negociador de situações com reféns Robert O'Brien como seu quarto assessor de Segurança Nacional, optando por um nome de perfil mais discreto após a passagem tumultuada de John Bolton pelo cargo.

A seleção de O'Brien foi um sinal da influência do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, sobre o presidente. Autoridades dos EUA disseram que Pompeo deixou claro que ficaria contente com O'Brien ou o outro candidato, o ex-sub-assessor de Segurança Nacional Ricky Waddell.

"Trabalhei longa e duramente com Robert. Ele fará um grande trabalho!", tuitou Trump.

Assessores disseram que Trump se familiarizou com O'Brien graças ao seu trabalho como enviado dos EUA em negociações em casos com reféns e que admirou sua capacidade para recuperar reféns detidos na Coreia do Norte e na Turquia.

Recentemente a função o levou à Suécia, onde ele se empenhou em livrar o rapper norte-americano conhecido profissionalmente como A$AP Rocky de uma acusação de agressão que levou à sua prisão.

Uma fonte próxima da Casa Branca disse que Trump queria um novo assessor que fosse capaz de se dar bem com Pompeo, já que este teve atritos com Bolton.

O'Brien, disse a fonte, "é um negociador articulado e discreto que tem um ótimo relacionamento com Pompeo".

Ele assume o cargo na esteira de três outros: Michael Flynn, H.R. McMaster e finalmente Bolton, que entrou em choque com o presidente em uma série de questões, do Irã ao Afeganistão e a Coreia do Norte.

