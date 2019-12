WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará seu discurso anual do Estado da União em 4 de fevereiro, depois de aceitar um convite da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, na sexta-feira.

Pelosi fez o convite para Trump discursar em uma sessão conjunta do Congresso, em uma carta que foi publicada no Twitter por seu porta-voz, Drew Hammill.

O discurso de Trump poderá ter um tom mal-humorado. O convite ocorre dois dias depois que a Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, votou pela aprovação de dois artigos de impeachment contra Trump.

O Senado controlado pelos republicanos deve realizar um julgamento de impeachment a partir do início de janeiro. A remoção de Trump do cargo por meio do processo de impeachment, no entanto, é bastante improvável.

O porta-voz da Casa Branca Hogan Gidley disse que Trump aceitou o convite para discursar.

(Reportagem de Tim Ahmann e Steve Holland)

