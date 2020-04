WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu nesta quinta-feira à Lei de Produção de Defesa para ajudar as empresas que fabricam respiradores para pacientes com coronavírus a receberem os materiais dos quais precisam para a produção.

Em um memorando divulgado pela Casa Branca, Trump instruiu o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA a utilizar sua autoridade para ajudar a facilitar o fornecimento de materiais de respiradores para seis empresas: General Electric, Hill-Rom Holdings Inc, Medtronic Plc, Resmed Inc, Royal Philips NV e Vyaire Medical Inc.

(Por Eric Beech)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram