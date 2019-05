Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que vai lançar formalmente sua campanha à reeleição para 2020 no dia 18 de junho na Flórida, começando o que poderá ser uma difícil disputa por mais quatro anos na Casa Branca.

Em uma publicação no Twitter, Trump disse que faria um comício ao lado de sua esposa, Melania, do vice-presidente Mike Pence e a esposa, Karen, no Amway Center, local com capacidade de público de 20 mil pessoas em Orlando, na Flórida.

"Junte-se a nós nesse comício histórico", escreveu.

Trump já começou a angariar fundos para sua reeleição e promove comícios políticos há muitos meses.

Mas o lançamento oficial para sua campanha de 2020 acontecerá no aniversário de quatro anos do dia em 2016 quando ele desceu nas escadas rolantes da Trump Tower em Nova York e anunciou diante de uma multidão de apoiadores que se candidataria à Presidência.

Desde que Trump assumiu o cargo no início de 2017, os Estados Unidos passaram por períodos de baixo desemprego e forte crescimento. Tipicamente, presidentes com uma economia forte são fortes candidatos à reeleição.

Mas o governo polarizador de Trump tem dado esperanças a uma série de democratas que querem evitar que ele consiga um segundo mandato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram