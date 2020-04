WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não demitirá o doutor Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, apesar de seu retuíte da mensagem #DemitamFauci de um apoiador.

"Este falatório da mídia é ridículo – o presidente Trump não está demitindo o doutor Fauci", disse o porta-voz da Casa Branca, Hogan Gidley. "O doutor Fauci tem sido e continua sendo um conselheiro de confiança do presidente Trump."

No domingo, Trump retuitou uma mensagem de um ex-candidato republicano ao Congresso com críticas a comentários que Fauci fez em uma entrevista à CNN e que continha um pedido por sua demissão. Fauci, de 79 anos, é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA desde 1984.

(Por Steve Holland)

