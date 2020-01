Líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer 16/12/2019 REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - O líder democrata do Senado dos EUA, Chuck Schumer, disse nesta sexta-feira que o presidente Donald Trump não tem autoridade para entrar em guerra com o Irã sem autorização do Congresso, e afirmou que o presidente deveria ter consultado os principais líderes parlamentares antes de os EUA matarem um comandante iraniano de alto escalão.

"A minha opinião é que o presidente não tem autoridade para uma guerra com o Irã", disse o Schumer no plenário do Senado.

"Se ele planeja um grande aumento de tropas e possível hostilidade por mais tempo, o governo precisará da aprovação do Congresso e da aprovação do povo americano".

(Reportagem de Tim Ahmann)

