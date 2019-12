WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira que os deputados democratas se movam rapidamente se forem aprovar seu impeachment na Câmara, pouco antes de a presidente da Casa, Nancy Pelosi, fazer uma declaração sobre o andamento do inquérito contra o presidente.

Pelosi fará um discurso nesta manhã, um dia após o Comitê Judiciário da Câmara começar a analisar possíveis denúncias contra Trump, um republicano.

O painel liderado pelos democratas ouviu na quarta-feira quatro especialistas jurídicos, enquanto considera se os esforços de Trump para pressionar a Ucrânia a investigar um rival político podem ser considerados motivos para um impeachment.

Trump, que nega qualquer irregularidade, instou os democratas da Câmara nesta quinta-feira a agirem rapidamente se forem acusá-lo, para que o Senado, liderado pelos republicanos, possa resolver o problema.

"Se vocês vão me acusar, façam agora, rápido, para que possamos ter um julgamento justo no Senado e para que nosso país possa voltar aos negócios", afirmou Trump no Twitter.

