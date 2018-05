O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à China nesta segunda-feira que mantenha a fronteira com a Coreia do Norte segura, pressionando Pequim antes de uma esperada reunião de cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, no mês que vem, cuja meta é a desnuclearização norte-coreana.

"A China precisa continuar a ser forte e rígida na fronteira da Coreia do Norte até que se faça um acordo. A notícia é que recentemente a fronteira se tornou muito mais porosa e tem havido mais infiltração. Quero que isso aconteça, e que a Coreia do Norte tenha muito sucesso, mas só depois de assinar!", escreveu Trump no Twitter.

O presidente dos EUA não detalhou o significado da questão da fronteira Coreia do Norte-China em qualquer possível acordo sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. Trump disse que a cúpula com Kim acontecerá em 12 de junho em Cingapura.

Na semana passada Pyongyang ameaçou descartar qualquer encontro se Washington continuar a pressionar por uma desnuclearização unilateral. Em resposta, Trump disse que, até onde sabe, a cúpula ainda está de pé, e procurou tranquilizar Kim garantindo que sua proteção será parte de qualquer acordo.

Também na semana passada Trump disse a repórteres na Casa Branca que Kim pode estar sendo influenciado por Pequim, a maior aliada da Coreia do Norte, depois de suas duas visitas recentes à China.

(Por Susan Heavey)

