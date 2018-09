O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20 de Setembro de 2018

Trump ajuda na distribuição de refeições em New Bern, Carolina do Norte 19/9/2018 REUTERS/Kevin Lamarque

Por Jeff Mason e Ernest Scheyder

HAVELOCK/WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira que a Carolina do Norte e a Carolina do Sul irão receber forte apoio federal conforme se recuperam da devastação causada pelo mortal furacão Florence, cujas enchentes continuam ameaçando a região.

“Nós estaremos lá 100 por cento”, disse Trump a autoridades em entrevista coletiva pouco após desembarcar na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Cherry Point em Havelock, Carolina do Norte. “Não haverá nada sem ser feito. Vocês terão tudo que precisam”.

Trump, que foi criticado pela maneira que lidou com o furacão Maria em Porto Rico no ano passado, também agradeceu socorristas por seus trabalhos desde que o Florence tocou solo na sexta-feira e recapitulou os esforços para levar comida a moradores e restaurar energia elétrica.

Ele estava acompanhado pela secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, pelo chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências, Brock Long, pelos senadores Richard Burr e Thom Tillis, da Carolina do Norte, e pelos senadores Lindsey Graham e Tim Scott, da Carolina do Sul.

“Ele prometeu 100 por cento de apoio e nós vamos fazer com que ele cumpra isto”, disse o governador Roy Cooper, que participou da entrevista coletiva de Trump.

Trump então visitou uma igreja em New Bern, uma cidade de 30 mil habitantes localizada no encontro dos rios Neuse e Trent e que foi atingida com força por enchentes. Ele se juntou a voluntários na entrega de refeições para moradores em uma fila de drive-through. Trump também andou por uma vizinhança repleta de móveis molhados, abraçando moradores e posando para fotos.

Florence matou pelo menos 36 pessoas, incluindo 27 na Carolina do Norte, oito na Carolina do Sul e uma na Virgínia. Duas das vítimas da Carolina do Sul eram pacientes de saúde mental que se afogaram na terça-feira quando uma van que os transportava foi arrastada pela água da enchente.

Mais de 15 mil pessoas permanecem em abrigos e mais de 200 mil clientes estão sem energia elétrica na Carolina do Norte por conta do Florence, de acordo com autoridades estatais. Embora a tempestade já tenha ido embora, enchentes de rios ainda apresentam perigo.

